Ziekenhuis Geel laat patiënten zelf hun hartritme registreren met mobiel toestel: “Zo kunnen we moeilijk op te sporen hartritmestoornissen toch vaststellen”

Patiënten komen soms bij de cardioloog met klachten die sporadisch optreden, bijvoorbeeld omdat ze één keer om de drie maanden hartritmestoornissen ervaren. Als de consultatie dan plaatsvindt is er vaak geen registratie van hartritmestoornissen mogelijk, terwijl het net van levensbelang is om snel een juiste behandeling op te starten. Dr. Ciprian Albu, cardioloog in Ziekenhuis Geel, gebruikt daarvoor voortaan de Kardia Mobile: een klein, door de patiënt te gebruiken, draagbaar toestel dat in die specifieke situaties een doorbraak geeft bij een snelle en correcte diagnosestelling.

USB-stick

“De patiënten ontvangen van ons een Kardia Mobile die ze gedurende drie tot zes maanden mee naar huis mogen nemen”, zegt dr. Albu. “Omdat het de grootte heeft van een USB-stick kunnen ze het makkelijk bij zich dragen in een broekzak, jas of handtas. Dat maakt het toestel uniek. Vaak doen de klachten zich voor op onwillekeurige momenten. Ervaart de patiënt hartkloppingen, dan haalt die het kleine ECG-toestel erbij, zodat die meteen registraties kan maken. De patiënt ziet de cardiogram op zijn smartphone, maar ook ik ontvang onmiddellijk de elektrocardiogram van uitstekende kwaliteit. Daaruit kan ik vanop afstand meteen een analyse opmaken en de patiënt snel uitnodigen om een gepaste behandeling te starten.”

Volledig scherm Patiënten moeten enkel hun duimen op het toestel houden terwijl het op hun knie of enkel ligt. © Ziekenhuis Geel

De 61-jarige patiënt Jos maakte al gebruik van het toestel. “Om de paar maanden ondervond ik dat mijn hart snel ging tot 220 hartslagen per minuut. Dat gaf een heel vervelend gevoel en ik was toch lang in paniek”, vertelt Jos. “Reden genoeg om advies in te winnen bij een arts, maar zonder registratie van die versnelde hartslagen kon ik niet geholpen worden. Tot dr. Albu me de kleine en kwalitatieve hartslagmeter ontleende. Ik zat op restaurant wanneer ik hartkloppingen kreeg en kon meteen aan de slag. Een dag later contacteerde dr. Albu me dat de diagnose nauwkeurig gesteld werd, dat er effectief sprake was van een hartritmestoornis en dat een behandeling opgestart kon worden.”

Screeningsprogramma

Het Ziekenhuis Geel voerde in samenwerking met Pfizer een screeningsprogramma uit bij ambulante patiënten met een verhoogd risico op een beroerte en met zeldzame palpitatiesymptomen. Het opzet was om bij hen boezemfibrilleren of andere hartritmestoornissen te identificeren. Aan het programma namen 50 patiënten deel. Zij ontleenden een jaar lang een Kardia Mobile en maakten twee keer per week een opname. Bij zeker drie van hen werden nieuwe gevallen van atriumfibrilleren, een hartritmestoornis, vastgesteld.

Volledig scherm Patiënten moeten enkel hun duimen op het toestel houden terwijl het op hun knie of enkel ligt. © Ziekenhuis Geel

In een tweede fase werden nog eens 30 patiënten opgenomen in het programma voor de screening van andere hartritmestoornissen. In die groep werden ook nog twee patiënten met onregelmatigheden vastgesteld. Opvallend: alle patiënten kregen voorafgaand een uitgebreide screening met onder meer een klinisch onderzoek, een echo, ECG en het dragen van een holter gedurende drie dagen. Daarbij werden toen geen hartritmestoornissen vastgesteld.

“De resultaten van het screeningsprogramma zijn indrukwekkend. Het betekent dat dankzij het gebruik van de Kardia Mobile moeilijk op te sporen hartritmestoornissen toch vastgesteld kunnen worden”, vervolgt dr. Albu. “En dit is goed nieuws voor heel wat patiënten, want asymptomatisch boezemfibrilleren komt steeds vaker voor bij de ouder wordende bevolking. Wanneer we een vroege diagnose kunnen stellen en tijdig een correcte behandeling opstarten, kunnen we de mortaliteit door beroerte opvallend verminderen.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.