Ziekenhuis Geel en politiezone Geel-Laakdal-Meerhout ondertekenen samenwerkingsprotocol: “Leidraad gegeven voor aantal problemen”

Ziekenhuizen en politie moeten regelmatig samen optreden. Denk maar aan situaties zoals verdwijningen, intrafamiliaal geweld, collocaties, verhoren van medisch personeel of patiënten of strafbare feiten die in het ziekenhuis gepleegd worden - van geweld tegen zorgpersoneel of andere patiënten tot diefstal.

Die samenwerking is niet altijd evident, omdat de politie en het ziekenhuis allebei een andere focus hebben en gebonden zijn aan regelgeving en beroepsgeheim.

Agressie naar zorgverleners

“Het ziekenhuis en zeker de spoed werkt dagdagelijks intens samen met de politie. Een goede samenwerking is dus van cruciaal belang. Met deze overeenkomst hebben we een aantal problemen vanuit ieders perspectief een leidraad gegeven om de samenwerking nog vlotter te laten verlopen”, zegt Dr. Gerry Van Der Mieren, diensthoofd Spoed in het Ziekenhuis Geel.

Het protocol geeft zowel het zorgpersoneel als het politiepersoneel een houvast bij hun handelen, om zo in de toekomst nog beter te kunnen samenwerken. “De agressie naar zorgverleners is een bestaand gegeven in onze maatschappij”, stelt burgemeester Vera Celis (N-VA). “Deze overeenkomst is een eerste stap om dit probleem verder aan te pakken.”

