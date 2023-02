Ziekenhuis Geel als eerste in Vlaanderen erkend als regionaal traumacentrum: “Er was hoge nood aan lokale expertise”

Ongeval op E313 ter hoogte van Herentals-West richting Lummen: 25 minuten file vanaf Massenho­ven

Er is een ongeval gebeurd op de E313 ter hoogte van Herentals-West richting Lummen. De linkerrijstrook is er versperd. Het is momenteel 23 minuten aanschuiven vanaf Massenhoven.

8:52