Zeldzaam maar niet uitgestorven: bij deze 5 frietbarakken in de Kempen eet je frieten met een nostalgisch sausje

Sint-Eloois-Vijve/Kasterlee ‘All you can eat’-restaurant opnieuw in nauwe schoentjes nadat bankbedien­de ziet hoe werknemers gedwongen hun loon moeten teruggeven

De 31-jarige uitbater van ‘all you can eat’-restaurant Daily World Kitchen in Sint-Eloois-Vijve riskeert samen met z’n toenmalige vennoot 18 maanden cel voor oplichting en mensenhandel. Het onderzoek ging van start toen een bankbediende zag hoe werknemers van L.W. hun loon moesten afhalen en teruggeven aan hun baas.

11 maart