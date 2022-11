Woonproject Geel-Laar krijgt meiboom in november

Kesterlee Gedupeer­den van afgelast festival 100% Retro wachten nog steeds op terugbeta­ling: “Ik vrees dat we ons geld nooit zullen terugzien”

Drie maanden nadat het 100% Retro Festival in Bobbejaanland op de valreep werd afgelast, is de overgrote meerderheid van de gedupeerden nog steeds niet terugbetaald. De organisatie had nochtans beloofd om iedereen die een terugbetaling aanvroeg te vergoeden tegen half oktober. Test Aankoop is er niet gerust in. “Er is geen ‘wettelijke terugbetalingstermijn’ voor zulke situaties, maar er bestaat wel zoiets als een redelijke termijn”, zegt woordvoerder Simon November.

15 november