Wings for Life World Run aan Thomas More-campus zamelt geld in voor onderzoek naar behandeling van ruggenmergletsels

geel/turnhoutKomende zondag vindt er aan de campus van de Thomas More-hogeschool ook een Geelse editie plaats van de Wings for Life World Run. De opbrengst van dat wereldwijde loopevenement - zónder finishlijn - gaat naar onderzoek naar een behandeling voor ruggenmergletsels. Vier studenten Sportmanagement van Thomas More Turnhout slaan voor de organisatie de handen in elkaar met Annemie Heselmans, die op haar zeventiende zelf een dwarslaesie opliep.

Wings for Life World Run, dat sinds 2014 jaarlijks wordt georganiseerd, is een wereldwijd evenement waarbij alle deelnemers op hetzelfde moment starten. Zo starten deelnemers in België om 13 uur, terwijl in de Verenigde Staten het startschot om 8 uur ‘s ochtends luidt. Naast Geel zijn er in België ook edities in Brussel, Leuven en Wuustwezel. Wereldwijd zijn er een 200-tal loopwedstrijden en vorig jaar kon het evenement rekenen op 185.000 deelnemers. Het inschrijvingsgeld gaat volledig naar onderzoek voor de behandeling van ruggenmergletsels.

Turnongeval

Studenten Jente de Kinderen, Ward Vervloet, Ruben Mertens en Yirim Sall staan in voor de organisatie van het loopevenement. Dat doen ze samen met Annemie Heselmans uit Laakdal. Op zeventienjarige leeftijd kwam zij in een rolstoel terecht na een turnongeval. De diagnose was hard: een verlamming vanaf de nek en geen zelfstandige ademhaling. Het weerhield haar er echter niet van twee masterdiploma’s te halen én het tot doctor in de biomedische wetenschappen te schoppen.

De medische wereld wil ze nu met de Wings for Life World Run in Geel mee ondersteunen. “Sinds de voorbije jaren, waarbij we geconfronteerd werden met de Covid-pandemie, weten we allemaal hoe belangrijk vrijheid is. Het leven met een dwarslaesie brengt heel wat beperkingen met zich mee”, vertelt Annemie. “Net daarom is het onderzoek naar ruggenmergletsels zo belangrijk. Zelfs een kleine verbetering zou sommige mensen al heel wat vrijheid terug kunnen geven.”

Volledig scherm Marc Herremans is sportief directeur van de Wings for Life World Run. © Wings for Life World Run

Geen eindstreep

Marc Herremans, die zich als oprichter van de vzw To Walk Again ook inzet voor mensen met een fysieke beperking, is sportief directeur van de Wings for Life World Run. “Onderzoek naar ruggenmergletsels blijft uiterst belangrijk én levert resultaten op. En net dat willen we met dit evenement in de verf zetten. Dat de opbrengsten volledig naar de Wings for Life Foundation gaan is uniek. Dat is meteen ook de reden waarom de Wings for Life World Run wereldwijd een gigantisch succes is.”

Nog bijzonder aan de loopwedstrijd is dat er geen eindstreep is. Wel is er een zogenaamde Catcher Car, die 30 minuten na het startschot begint te rijden om de achtervolging in te zetten en de deelnemers één voor één inhaalt. Als dat gebeurt, zit de wedstrijd voor de ingehaalde loper erop. Fysieke wagens rijden normaal gezien enkel op de hoofdedities mee, de andere edities werken met een virtuele wagen in een app.

Elektrische scooter

De Geelse organisatoren besloten evenwel toch een fysieke Catcher Car te voorzien, in de vorm van een elektrische scooter. In de app kunnen lopers hun eigen afstandsdoel kiezen en berekenen welk tempo ze moeten aanhouden om dat doel en dus de finish te bereiken.

Zowel hardlopers, recreatieve joggers als mensen in een rolstoel zijn zondag welkom. Aan de Thomas More-campus is er een parcours van 3,6 kilometer uitgestippeld. Inschrijven kost 20 euro en kan via www.wingsforlifeworldrun.com/nl/locations/geel. Deelnemers kunnen zich vanaf 12 uur aan de campus in Kleinhoefstraat 4 aanmelden. Het startschot wordt stipt om 13 uur gegeven.