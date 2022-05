Willy Bertels (74) en Lidy Verwimp (69) zijn 50 jaar getrouwd

herentals BELOOFD IS BELOOFD. Krijgt Herentals een ondergrond­se parking? Komt het goed met de Kunstencam­pus? En hoe ver staat men met de sporthal in Noorder­wijk?

De bestuursperiode van uw stads(gemeente)bestuur is ruim halfweg. Tijd voor een evaluatie. Komt er iets in huis van de prioriteiten die in 2018 werden gesteld? We selecteren tien beloftes van het schepencollege, zochten uit wat er al gerealiseerd is en wat er nog op de plank ligt. Vandaag: Herentals, een stad die al jaren wacht op een vernieuwde kunstencampus en waar men vol goede moed werkt aan de toeristische uitbouw.

