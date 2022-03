Werken aan nieuwbouw voor opvang van minderjarige vluchtelingen gestart

Steden en gemeenten vangen in opdracht van de federale overheid niet-begeleide buitenlandse minderjarigen, tussen 16 en 18 jaar, op. In Geel doet het LOI Den Ark dat al sinds 2005 in een appartementsgebouw in de Technische Schoolstraat, maar dat huurpand is intussen afgeleefd. “Het nieuwe gebouw zal inspelen op alle noden om een degelijke begeleiding te kunnen uitbouwen met voldoende ruimte voor materiaal, personeel en jongeren. Dankzij een polyvalente ruimte en tuintje is er binnenkort meer aandacht voor verbinding en vorming mogelijk”, meldt het stadsbestuur.