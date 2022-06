Wereldfeest ’t Origineel ontmoet Geel brengt diverse dans en keuken naar stadspark

Autosport Jan Heylen debuteert op zijn 42ste in Le Mans en wil vooral de finish zien

42 is hij en hij heeft al een enorm parcours en palmares in de internationale autosport, maar nog nooit stond hij aan de start van de 24 uur van Le Mans. We hebben het over Jan Heylen, die alleen al afgelopen seizoen niet minder dan drie titels in de Amerikaanse GT-racerij op zijn conto schreef. Heylen start dus morgen, zaterdag, om vier uur in de namiddag voor het eerst in de grootste race van de wereld, de 90ste editie van de 24 uur van Le Mans.

12 juni