WEERBERICHT. Zware regen en bewolking in Geel vanochtend

olen Komst van detentie­huis in voormalig woonzorg­cen­trum De Sterrewij­zer beroert buurt en gemeentebe­stuur: “Dit past niet in een woonwijk met veel kleine kinderen”

De Regie der Gebouwen heeft het gebouw van het voormalige woonzorgcentrum De Sterrewijzer in Olen gekocht zodat Justitie er een detentiehuis kan oprichten. In het detentiehuis zouden een vijftigtal gedetineerden kunnen wonen in afwachting van hun vrijlating. Het gemeentebestuur is evenwel geen voorstander van een detentiehuis op zijn grondgebied, de buurt komt dan weer uit de lucht gevallen. “Dit past toch niet in een woonwijk”, vindt buurtbewoonster Lise Van Gorp.

9 januari