WEERBERICHT. Vanochtend kans op lichte regen en bewolkt weer in Geel

Ravels/Arendonk/Retie 1 op 5 bestuur­ders wordt geflitst op Mierds­edijk

De lokale politie voert elke maand zowel aangekondigde als onaangekondigde snelheidscontroles uit. In de maand december werden er verspreid over negen locaties in Arendonk, Ravels en Retie maar liefst 8.139 auto’s gecontroleerd.

4 januari