WEERBERICHT. Vanochtend kans op gedeeltelijk bewolkt weer in Geel

Herentals Na krokusver­lof school­straat van kracht aan Go! Campus De Vesten in hartje Herentals

Naar aanleiding van verschillende onveilige verkeerssituaties in de buurt van GO! Campus De Vesten in Herentals wordt er aan het begin en het einde van de lessen binnenkort een schoolstraat ingevoerd. Het gaat hier om een gedeelte van de Nonnenstraat die bij begin- en eindtijd van de school voor even dichtgaat.