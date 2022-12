WEERBERICHT. Kans op zware regen en bewolking in Geel vanochtend

Olen/Geel/Westerlo Bestuurder gewond bij frontale botsing

De bestuurder van een auto is donderdagavond gewond geraakt bij een verkeersongeval op het kruispunt van de Industrielaan en Hoogbuul in Olen. Twee auto’s botsten er frontaal op elkaar. In één van de wagens liep de 19-jarige S.V.S. uit Geel lichte verwondingen op. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht. In de andere wagen bleef bestuurster V.P.L. (44) uit Westerlo ongedeerd.

