WEERBERICHT. Kans op overwegend bewolkt weer in Geel vanochtend

Voetbal eerste provinciale Birger De Swert ontvangt met Vorselaar leider Berg en Dal: “Het wordt geen strijd van David tegen Goliath”

Met Vorselaar en Berg en Dal staan zaterdagavond in eerste provinciale twee Kempische ploegen tegenover mekaar. Vorselaar vecht een strijd uit tegen de degradatie. Berg en Dal is dan weer de trotste leider én bekerfinalist. Vraag is of Vorselaar voor een stunt kan zorgen.