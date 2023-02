WEERBERICHT. Kans op helder weer vanochtend in Geel

Voetbal derde nationale B Kjell Ven begint met Wezel aan de ultieme titel­strijd: “Ik zou heel graag langs de grote poort vertrekken”

In derde nationale B wordt de komende maanden een felle titelstrijd uitgevochten. In principe komen nog vijf ploegen in aanmerking voor een rechtstreeks ticket naar tweede nationale. Wezel, dat vorig seizoen de titel in eerste provinciale pakte, voert het klassement aan. Op de voet gevolgd door Houtvenne, Termien, Geel en Wellen.