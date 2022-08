WEERBERICHT. Heldere avond in Geel

herentals/tongerlo To Walk Again maakt doorstart als fundrai­singor­ga­ni­sa­tie: gesprekken gaande om onderdeel te worden van AZ Herentals en Sporta

De Herentalse vzw To Walk Again moet haar structuur wegens financiële moeilijkheden grondig reorganiseren. De vzw maakt een doorstart als fundraisingorganisatie en is in gesprek om de operationele werking na de zomer te integreren in de structuur van het AZ Herentals en Sporta, het sportcentrum in Tongerlo (Westerlo) waar de inclusieve kampen van To Walk Again plaatsvinden.

25 juli