WEERBERICHT. Helder weer in Geel vanochtend

Geel Prijskamp voor witblauw fokvee kan weer doorgaan op campus van Thomas More

Twee jaar lang stak corona er een stokje voor, maar komende zondag vindt de prijskamp voor witblauw fokvee weer plaats in de landbouwhal van Thomas More op de campus in Geel. Iedereen is er welkom om de dieren te komen bewonderen.

19 januari