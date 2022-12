WEERBERICHT. Helder weer in Geel vanochtend

olen Extra waarschu­wings­bor­den aan fietsostra­de in Doffen moedigen fietsers aan om overweg correct over te steken

Het Olense gemeentebestuur kreeg de afgelopen weken verschillende meldingen over de fietsveiligheid ter hoogte van de overweg aan Doffen. Heel wat gebruikers van de fietsostrade steken er foutief de spoorweg over om hun fietstraject verder te zetten, wat tot gevaarlijke situaties leidt. In afwachting van een definitieve oplossing - in de vorm van een extra slagboom - plaatste de gemeente waarschuwingsborden.

15 december