WEER. Zwaarbewolkt in Geel vanochtend

Politie betrapt bestuur­ders op rijden onder invloed van drugs en alcohol: “Ook niet verzekerde auto en cocaïne in beslag genomen”

Zaterdagavond en -nacht controleerde de Politie Regio Turnhout in Kasterlee, Lille en Turnhout alles samen 543 bestuurders op het rijden onder invloed van alcohol of drugs. Zeven bestuurders hadden te veel gedronken, één legde een positieve drugstest af. Daarnaast werd ook nog een niet verzekerde auto in beslag genomen.