WEER. Vanochtend kans op overwegend bewolkt weer in Geel

Cafébaas Ludwig doet gooi naar wereldre­cord bartending door 120 uur non-stop achter de toog te staan: “Eerste recordpo­ging was een grap, nu wil ik de mensen hier met elkaar verbinden”

Ludwig Van Isterdael (59), uitbater van café Ons Volkshuis in Meerhout, is deze week aan een waar huzarenstukje bezig. Om het wereldrecord ‘bartending’ te verbreken zal hij maar liefst 120 uur - tot zaterdag om 18 uur - non-stop achter de toog van zijn zaak staan. Met zijn recordpoging steunt hij tegelijkertijd twee goede doelen en staan er allerlei activiteiten op het programma. De cafébaas is bovendien een ervaringsdeskundige, want hij heeft het wereldrecord al eens in handen gehad. “Ik ben niet van plan om te slapen, maar dat doe ik sowieso ook maar zo’n drie uur per nacht.”