WEER. Kans op regen en bewolking in Geel vanochtend

Zuster Karolina (84) viert kloosterju­bi­le­um met... ritje in de botsauto's: “Mijn knie wel beetje bezeerd, maar da’s niet erg”

De 84-jarige zuster Karolina heeft haar 60-jarig jubileum als kloosterzuster op een wel erg bijzondere manier gevierd. Haar ultieme wens was om nog eens plaats te nemen in de botsauto’s van Palmenmarkt in Geel, zoals ze dat ooit ook als 18-jarig meisje had gedaan. Dinsdagavond ging haar droom in vervulling. “Ik heb er echt deugd van gehad. En dadelijk gaan we nog smoutebollen eten.”