WEER. Kans op helder weer in Geel vanochtend

Detentie­huis opent wellicht eind dit jaar: “We verwachten dat er in eerste instantie 20 bewoners gehuisvest zullen worden”

De werking van het detentiehuis in Olen, in het voormalige woonzorgcentrum De Sterrewijzer, gaat wellicht eind dit jaar van start. Er is plaats voor 60 personen voorzien, maar burgemeester Seppe Bouquillon (CD&V) verwacht dat de bezetting in eerste instantie beperkt zal blijven tot 20 gedetineerden. “We kunnen het niet tegenhouden, maar gaan de communicatielijn met de directie zo kort mogelijk te houden om snel te kunnen inspelen op mogelijke problemen.”