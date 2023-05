WEER. Helder weer in Geel vanochtend

ANTWERPGEK­TE IN DE KEMPEN. Papa, mama, zoon én dochter dromen van titelfeest: “Sfeer zoals op een kolkende Bosuil, die is uniek in België”

Nog twee nachtjes woelen en het is zover. Een heel legioen aan rood-witte fans zakt zondag af richting Bosuil om hun favoriete team richting de titel te schreeuwen. Niet alleen in Antwerpen, maar ook op ‘den buiten’ neemt de spanning toe. Wij legden ons oor te luister bij Kristof Van Lommel uit Heultje bij Westerlo die samen met z’n gezin iedere thuiswedstrijd van Antwerp in de tribunes zit. “De dochter heeft het serieus te pakken. Hoeveel updates over Antwerp zij me toestuurt dezer dagen, da’s niet normaal.”