WEER. Bewolkt weer in Geel vanochtend

Tweede­hands­win­kel 't Kelderke voert tijdelijke zomerstop in

‘t Kelderke, de tweedehandswinkel van de gemeente Meerhout, zamelt tijdens de zomervakantie tijdelijk geen spullen in. In de zomer zijn er immers minder helpende handen beschikbaar, waardoor er onvoldoende tijd is om alle binnengebrachte kleding en textiel te verwerken.