WEER. Bewolkt en gestage regenval in Geel vandaag

RESTOTIP. Mimi’s Trattoria: Italiaanse gerechten met een Belgische twist

Zin in iets nieuws? Stop met zoeken: hier ontdek je welke horecazaak écht het ontdekken waard is, van koffiebar tot ijsjeszaak en van brasserie tot fine dining. Deze week: Mimi’s Trattoria in Oud-Turnhout. Een restaurant dat een stukje Italië naar de Kempen brengt. “Met de recepten van Italiaanse grootmoeder.”