Vrouw (76) wordt onwel en doet schoolbus kantelen: drie kinderen lichtgewond, zeventiger overleden

GeelOp het kruispunt van de Oosterloseweg en de Amocolaan in Geel is donderdag in de late namiddag een auto tegen een bus met schoolkinderen gebotst. De schoolbus kantelde. Drie kindjes raakten gewond. De bestuurster van de wagen is overleden.

Het ongeval gebeurde donderdag rond 16.20 uur. Een 76-jarige bestuurster ging er op het kruispunt van de Oosterloseweg en de Amocolaan door het rode licht, mogelijk omdat ze onwel was geworden. Op het kruispunt ramde haar auto de schoolbus in de zijflank. Daar de klap kantelde de bus. “In de schoolbus zaten vijftien personen: 13 kindjes van de lagere school Saio, een chauffeur en een busbegeleider”, vertelt Vera Celis, burgemeester van Geel. “Drie kindjes zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Ze werden daarbij vergezeld door de busbegeleider. Eén kindje zal mogelijk in het ziekenhuis moeten overnachten.”

Medisch rampenplan

De schoolkinderen waren erg onder de indruk van het ongeval. Ook al omdat ze getuige waren van de reanimatiepoging van de autobestuurster. Die reanimatiepoging mocht uiteindelijk niet baten. De bestuurster overleed ter plaatse. “Het medisch rampenplan werd afgekondigd”, vervolgt burgemeester Vera Celis. “Vijf ziekenwagens en drie MUG’s kwamen ter plaatse. Eén van de MUG-artsen ontfermde zich over de kindjes die niet gewond geraakten of alleen wat schaafwonden hadden. Zij werden opgevangen in het Veiligheidshuis in Geel. Hun ouders werden verwittigd om de kinderen daar op te halen. De begeleiding ter plaatse werd voorzien door het Rode Kruis en de dienst slachtofferhulp van de politie.”

School

De kindjes in de bus lopen school op Saio, een basischool voor kinderen met een beperking. De school zal ook vrijdag begeleiding voor hen voorzien. “Er wordt opvang voorzien voor hen op school”, aldus Vera Celis. “De kinderen zullen hun verhaal kunnen vertellen en eventueel begeleid worden. Enkele kindjes vertelden me hoe ze uit de bus waren geklommen: via het raam in het dak, een ander kindje is langs het achterraam uit de bus gekropen. Dat moet erg indrukwekkend zijn geweest voor de kinderen.”

Bij het ongeval was ook een motorrijder betrokken. Hij kwam ten val en schoof tegen de schoolbus maar bleef op het eerste zicht ongedeerd. De motorrijder werd wel uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht.

Door het ongeval bleef het kruispunt twee uur afgesloten voor het verkeer. De politie voorzag een omleiding.