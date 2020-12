Vrouw (37) die overleed na aanrijding door trein was wellicht gehaast om trein te halen

Het tragische ongeval gebeurde rond 18 uur aan de spooroverweg van het station in Geel. Op de camerabeelden was te zien hoe de vrouw, een moeder van drie kinderen, met een stevige tred van de Heistraat richting de Stationsstraat stapte. De slagbomen aan de overweg waren gesloten en na enige twijfeling stak ze zonder te kijken plots toch over. Ze was de overweg bijna overgestoken toen ze toch nog geraakt werd door een lege passagierstrein, die tegen een hoge snelheid reed aangezien het om een doorgaande trein ging. De vrouw stierf ter plaatse.