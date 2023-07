Vrijwilligers van Brandweer Zone Kempen testen groene ‘hoffelijkheidslichten’ uit

Jan Bakelants wordt gehuldigd voor carrière op na-Tourcrite­ri­um: "Mooi dat ze aan mij dachten”

Het na-Tourcriterium in Herentals wordt er weer eentje met heel wat hoogtepunten. Zowel de groene trui als bolletjestrui tekenen present en ook lokale held Wout van Aert, pas vader geworden van kleine spruit Jerome, is van de partij. Daarnaast zal Kempenaar Jan Bakelants (37) in de spotlights staan, want hij rijdt donderdag zijn afscheidswedstrijd en wordt dan ook uitgebreid gehuldigd. “Ik hoop op een plezante huldiging waarop ik tevreden kan terugblikken.”