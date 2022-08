Vriendinnen brengen natuurlijke shampoo en conditioner uit: “In een natuurvriendelijke verpakking”

“Heel mijn leven ben ik al bezig geweest met gezondheid. Regelmatig kreeg ik te kampen met vreemde kwalen en het verlies van energie”, vertelt Ingeborg. “Drie jaar geleden stond mijn gezicht vol acné. Een ramp voor een fiere vrouw zoals ik, maar op die moment was het voor mij niet meer voldoende om de acné met zalfjes en antibiotica te bestrijden. Ik wou van binnenuit gaan werken om het definitief aan te pakken. Het boek Life Changing Foods van Anthony Williams heeft voor mij het verschil gemaakt. Op twee jaar tijd heb ik mijn job opgezegd, ben ik een eigen zaak opgestart en heb ik mijn voedingspatroon veranderd. Maar er is meer dan onze voeding. De meeste producten die we thuis hebben zitten vol met chemicaliën, denk maar aan de producten in de badkamer, kaarsen, geurstokjes,... Ik was op zoek naar producten die zowel natuurlijk als kwalitatief zijn, en zo kwamen we bij het verhaal van Rozalie.”

Bijna 100%

“Natuurlijke producten zijn er voldoende, maar ofwel ruiken ze niet goed, of ze schuimen niet, of ze boeten op één of meerdere vlakken in op kwaliteit. Daar willen we op inspelen met onze shampoo en conditioner. We leveren producten van hoge kwaliteit, gemaakt met actieve bestanddelen. Onze shampoo is voor 98.4% natuurlijk, de conditioner zelfs voor 99.3%. De shampoo zit in een natuurvriendelijke en stijlvolle en hervulbare verpakking, gemaakt van suikerriet. Voor de refill gaan we samenwerken met een maatwerkbedrijf.”

De productie en distributie van Rozalie gebeuren volledig in België. “Daarnaast doen we bijna alles zelf. De productie hebben we uit handen gegeven, maar verder doen we het commerciële, onze social media, het design,... Momenteel werken we hard aan het opzetten van een netwerk van verkooppunten”, besluit Jessica. De producten van Rozalie zijn nu al wel online te verkrijgen via www.rozalie.be. In de toekomst zal het gamma nog verder worden uitgebreid.

Volledig scherm Het gamma van Rozalie bestaat voorlopig uit een conditioner en shampoo © Rozalie

