Vriendin (69) van Frans (70) staat terecht voor schuldig verzuim na zijn dood: “Ze wist wat hij van plan was, maar heeft niet ingegrepen.”

Kasterlee Inbrekers dringen woonzorg­cen­trum binnen

27 november Dieven zijn binnen gedrongen in het woonzorgcentrum aan Binnenpad in Kasterlee. De daders klommen een kamer binnen via een kiepraam. De kamer werd momenteel niet gebruikt omdat de bewoner tijdelijk elders verblijft. Het is daardoor nog niet duidelijk of de inbrekers ook buit hebben gemaakt.