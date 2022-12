Volvo-concessiehouder Groep Rutten neemt garages van Groep Van Houdt over: “We zien veel potentieel in de Antwerpse Kempen”

geel/herentals/turnhoutVolvo-concessiehouder Groep Rutten, met vestigingen in Diest en Hechtel-Eksel, heeft de drie garages van Groep Van Houdt in Geel, Herentals en Turnhout overgenomen. Daarmee valt na 77 jaar het doek over het Kempense familiebedrijf.

Groep Van Houdt was al sinds 1945 een gevestigde waarde in de Kempen. Ondertussen was al de derde generatie actief in het familiebedrijf met drie vestigingen: op de Molseweg in Geel, op de Lierseweg in Herentals en op Steenweg op Gierle in Turnhout. Nu geven Edwin Van Houdt na 37 jaar en Sabine Van Houdt na 33 jaar op de teller de drie garages over in de handen van Groep Rutten, dat al vestigingen heeft in het Vlaams-Brabantse Diest en Limburgse Hechtel-Eksel.

De familie Rutten is al sinds 1973 actief in de automobielsector. Dirk Rutten en zijn vrouw Mady zijn in 1993 in dienst getreden in het familiebedrijf en zijn tot op de dag van vandaag nog steeds de zaakvoerders. Met de overname en met volgend jaar het 50-jarig bestaan in het vooruitzicht, gaan ze de leiding stilaan overdragen aan de derde generatie, met name schoonzoons Kevin Van Ryckeghem en Roel Gijbels. Dochter Annelies Rutten zal vanaf januari het financiële departement leiden en dochter Evelien Rutten biedt, als advocate, achter de schermen juridische ondersteuning binnen de groep.

Customer service

“We zien enorm veel potentieel in de Antwerpse Kempen, onder andere door de oppervlakte van de regio en het aantal kmo’s die daar gevestigd zijn”, vertelt Kevin Van Ryckeghem, Managing Director van Groep Rutten. “Onze sterkte ligt in customer service. Als meervoudig winnaar van allerlei customer satisfaction awards en verschillende technische wedstrijden op nationaal en internationaal niveau willen we onze kennis en ervaring nu ook overbrengen naar de vestigingen in Geel, Herentals en Turnhout. Natuurlijk zal het wel tijd nodig hebben om alles op het niveau te krijgen waar we het willen hebben, maar stap per stap komen we er wel. Rome is ook niet op één dag gebouwd.”

Volgens de familie is de automobielsector in een ongekend snel tempo aan het veranderen en vereist dat een voortdurend aanpassingsvermogen van de bedrijfsvoering. “Met de huidige ontwikkelingen is het belangrijk om volume te hebben op de automarkt. Fusies en overnames zijn hier dan ook het logisch gevolg van. Daarom hebben we ervoor gekozen om volop te investeren in de toekomst en te kiezen voor schaalvergroting.”

