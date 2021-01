Voetballer Tuur Dierckx als straf naar Covid-afdeling na lockdownfeestje: “Mijn ouders waren kwaad. Nu zie ik: ze hadden gelijk, verdorie”

Geel Ook AZ Geel verwacht babyboom: “Zomer 2021 wordt een drukke periode in ons moederhuis”

29 december De lockdown was dan toch niet alleen kommer en kwel. Omdat we allemaal massaal thuis zaten, was er bij veel koppels wellicht meer tijd en aandacht voor elkaar, want in veel materniteiten wordt in 2021 een heuse babyboom voorspeld. In Antwerpen zijn de verwachtingen alvast erg hoog, maar ook in Geel zullen er volgend jaar opvallend meer kindjes het levenslicht zien. “Exacte cijfers zijn natuurlijk pas bekend om middernacht op 31 december 2021, maar het staat vast dat we hier volgend jaar meer bevallingen zullen hebben dan anders.”