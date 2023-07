Vijf rijbewijzen ingetrokken tijdens snelheidscontroles: snelheidsduivel haalt 185 km/u op ring

Wil jij dat er een Albert Heijn komt langs de Molseweg in Geel? Dit is jullie mening

De Nederlandse supermarktketen Albert Heijn heeft voor de derde maal een omgevingsvergunning aangevraagd voor een winkel langs de Molseweg in Geel. De plannen van Albert Heijn gaan al terug tot de zomer van 2020. Wij stelden onze lezers de vraag of zij een Albert Heijn langs de Molseweg zouden willen en waarom wel of niet. Op de oproep kwamen 130 reacties binnen, dit is jullie mening.