Vijf nieuwe looproutes uitgestippeld tussen vestigingen van IOK: “Frisse neus zorgt voor betere concentratie”

Werknemers die hun hoofd even leeg kunnen maken tijdens een looptochtje of wandeling zijn productiever omdat ze zich even hebben kunnen loskoppelen. Samen met Sport Vlaanderen stippelden de stad en het IOK daarom twee lussen uit van drie kilometer, twee van vijf kilometer en eentje van tien kilometer.

De loopbanen situeren zich in groen gebied tussen de hoofdzetel van IOK aan de Antwerpseweg en de ophaaldienst op Lammerdries en zijn herkenbaar aan de rode, groene en blauwe pijlen van Sport Vlaanderen.

Er zijn vijf loop- of wandelroutes voorzien.

Betere concentratie

“We willen de werknemers de kans geven om vlak bij hun werkplek te kunnen sporten en bewegen. Lunchwandelingen brengen collega’s dichter bij elkaar, een frisse neus zorgt voor een betere concentratie. En elke stap telt. Als we spreken over 10.000 stappen per dag, komen we op de kortste omloop al snel op 5 000 stappen”, zegt schepen Bart Julliams (N-VA), die tevens ondervoorzitter is van IOK.

De looproutes zijn ideaal voor wie in de buurt werkt, maar de looproutes zijn er natuurlijk voor iedereen. “In de toekomst willen we de omloop ook gebruiken voor bijvoorbeeld coachingsgesprekken op een informelere manier. Ook studenten van Thomas More, bezoekers van sportcomplex Axion en omliggende bedrijven kunnen vrij gebruik maken van de omloop. En uiteraard alle wandelaars en lopers die dat wensen”, zegt IOK-directeur Kris Vreys.

