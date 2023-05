Vernieuwd fietsexamen bereidt leerlingen voor op zelfstandig rijden naar middelbare school

Drie meldingen van bankfraude op enkele uren tijd: “Oplichters proberen vaak op vooravond van feestdag toe te slaan”

De politiezone Turnhout kreeg woensdag in enkele uren drie meldingen van mogelijke bankfraude. In Beerse kreeg een vrouw telefoon van een zogezegde medewerkster van Bpost en enkele minuten later stond er zelfs een zogenaamde ‘collega’ aan de deur om de bankkaart op te halen. “Banken moeten 24 uur op 24 en 7 op 7 bereikbaar zijn om fraude te voorkomen, maar toch proberen criminelen net op de vooravond van feestdagen nog een slag te slaan”, klinkt het bij de politie.