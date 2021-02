Verhoogde CO-waarde bij bedrijf T&A: 36 werknemers naar het ziekenhuis gebracht

Retie/Mol/Arendonk/Lille Kempische onderne­mers doorbreken verveling met corona­proof plezier: van picknick­man­den tot wijnpakket­ten

18 februari Iedereen is de lockdown meer dan beu en de wandel- en fietsroutes in onze buurt hebben we al talloze keren gezien. Tijd voor iets nieuws dus! Sinds kort vind je op www.corona-uitjes.be genoeg ideeën voor coronaproof plezier bij je thuis: van een picknickmand en een quizpakket tot een quarantainepretpakket vol spelletjes. Initiatiefnemer achter de website is Bistro Tilo uit Retie. “Andere ondernemers uit onze regio mogen zich ook nog steeds aanmelden. Samen maken we er iets moois van!”