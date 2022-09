Verdroging van De Zegge, het oudste natuurreservaat van België, staat hoog op de agenda tijdens 70ste verjaardag: “We willen landbouw met natuur hier laten cohabiteren"

GeelDe Zegge, het oudste natuurreservaat van het land in Geel, vierde zondag haar 70ste verjaardag. Het KMDA, beheerder van het beschermde natuurgebied met unieke moerashabitat en zeldzame fauna en flora, stelde De Zegge voor die gelegenheid uitzonderlijk open voor doorlopende verjaardagswandelingen en andere activiteiten. De mijlpaal werd ook aangegrepen om de voortschrijdende verdroging van De Zegge nogmaals onder de aandacht te brengen. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA), die zich aan een ritje op een amfibievoertuig mocht wagen, beloofde werk te maken van herstel van De Zegge en andere natte natuur in Vlaanderen.

De Zegge was het allereerste natuurreservaat van België toen het in 1952 door de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen (KMDA), de eigenaar van Zoo Antwerpen en Planckendael, werd aangekocht. De KMDA kon destijds 50 hectare redden van het oorspronkelijke Groot Geels Gebroekt, een moeras van ooit 600 hectare groot dat ontgonnen werd, en breidde het natuurreservaat stelselmatig uit. Momenteel beslaat De Zegge 111 hectare.

Zeldzame fauna en flora

“Natuurreservaat De Zegge is een kwetsbaar paradijs voor zeldzame fauna en flora en één van de schaarse plekken in België waar nog een unieke moerashabitat met belangrijk laagveen voorkomt. Europa riep het gebied van 111 hectare zelfs uit tot Europese topnatuur en maakte het deel van de Natura 2000-gebieden”, legt Dries Herpoelaert, directeur van de KMDA, uit.

Volledig scherm De hele dag waren er doorlopend verjaardagswandelingen in De Zegge. © RV

“Veen houdt koolstof vast en vormt zo een baken in de strijd tegen de klimaatopwarming. Ze is van een immens belang als opslagplaats van koolstof in de bodem, als natuurlijke airconditioning, als opslagplaats voor water en als buffer voor overstromingswater van de Kleine Nete tijdens hevige regenval. Tal van bedreigde vogelsoorten en andere fauna zoals de bruine kiekendief, de roerdomp, ringslangen en overvliegende ooievaars voelen zich hier thuis.”

Hoe een put een berg werd

Een feestelijke dag was dan ook op zijn plaats om de 70ste verjaardag van deze bijzondere plek te vieren. Buurtbewoners en abonnees van de KMDA konden zich inschrijven voor een verjaardagswandeling met gids. Een unieke kans, want het gebied is normaal gezien niet vrij toegankelijk. Daarnaast was er kinderanimatie, stonden er informatiestandjes, traden er folkgroepen op en kwamen biologen Hans Van Dyck en Dirk Draulans de bezoekers overtuigen over de noodzaak van natuurbehoud.

Volledig scherm De hele dag waren er doorlopend verjaardagswandelingen in De Zegge. © RV

Maar De Zegge staat ook onder druk, want het natuurreservaat dreigt uit te drogen. Directeur Herpoelaert liet niet na die problematiek nog eens te onderstrepen en vroeg steun aan minister Zuhal Demir, die ook present tekende op de festiviteiten. “Vooral het oppompen van grondwater in het omliggende landbouwgebied droogt De Zegge aan een hoog tempo uit”, aldus Herpoelaert. “Het reservaat ligt nu al ruim een meter hoger dan omliggende landbouwgronden, en dat voor een moeras. Men spreekt wel eens over het mysterie van De Zegge: hoe een put een berg werd.”

Nieuw evenwicht

“Op korte termijn werken we keihard aan het behoud van het bestaande moerasgebied door zo goed mogelijk de eco-hydrologie te beheren. Dat wil zeggen dat we de manier waarop water in De Zegge opgenomen, verplaatst, gebruikt en verbruikt wordt, gaan beheren en optimaliseren. Maar in alle eerlijkheid blijft dat een doekje voor het bloeden: de limieten zijn bereikt en De Zegge kan zo niet verder”, vervolgt Herpoelaert.

Volledig scherm Voor kinderen was er ook animatie voorzien. © RV

“Er is nood aan een herordening van het gebied, waarin landbouw en natuur in een nieuw evenwicht worden samengebracht. Daarnaast willen we landbouwers overtuigen om anders te telen en zo de druk op het gebied te verminderen. Op die manier kunnen we hen op een duurzame wijze laten cohabiteren met het reservaat, want we willen ze hier niet weg.”

Spons

Zuhal Demir sprak haar steun uit voor die heropwaardering van De Zegge. “Er is de laatste 50 jaar in Vlaanderen liefst 75 procent natte natuur verdwenen. Dat is een fout uit het verleden geweest die we moeten herstellen. Daarom willen we van Vlaanderen opnieuw een spons maken. Dat is ook de reden waarom we met onze Blue Deal geïnvesteerd hebben in het herstel van vijf hectare natte natuur in De Zegge”, aldus Demir.

Volledig scherm Minister Zuhal Demir mocht de truxor, een amfibievoertuig dat kan varen en rijden, uitproberen. © RV

“Dat herstel is trouwens niet enkel een goede zaak voor de natuur, maar ook voor de landbouw, gezien de droge zomers die er de afgelopen jaren al geweest zijn.” Ook het besluit uit 2014 van de Vlaamse regering om in de omgeving van De Zegge een laagveenmoeras van zo’n 300 hectare te realiseren kwam ter sprake. “Dat is geen evident verhaal, maar het is wel iets dat we moeten uitvoeren. We zijn met landbouwers in gesprek omtrent ruilverkaveling, zodat we stap voor stap die richting uitgaan.”

Truxor

Voor minister Demir was er ook nog wat actie voorzien. Zij mocht plaatsnemen op een truxor, een amfibievoertuig dat kan rijden én varen en bovendien riet en hout kan knippen. Het voertuig wordt ingezet voor beheerswerken, maar ook bij de creatie van bijkomende natte natuur zoals dat nu in De Zegge gebeurt.

“Ik had er nog nooit opgezeten”, vertelt de minister achteraf. “Je ruikt echt de natuur, want op dat voertuig zit je er middenin. Als ik het gebied zo zie is er nog wel wat werk, maar het is in elk geval een heel belangrijke zaak voor het natuurherstel.”

Volledig scherm In De Zegge stonden allerlei informatiestandjes opgesteld. © RV

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.