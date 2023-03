Vanochtend kans op zware regen en bewolking in Geel

Dieven breken binnen in leegstand pand

Er is donderdag een inbraak vastgesteld in een woning langs de Zammelseweg in Geel. Het pand staat al enige tijd leeg, dus het is momenteel nog onduidelijk wanneer de dieven de woning binnendrongen. Ook de buit is nog onzeker. Vermoedelijk gingen de daders aan de haal met juwelen.