Van sprinkhaanburgers tot noedelsoep met krekels: Thomas More-studenten bedenken gerechten met insecten die je moeten doen watertanden

GeelSchotel de gemiddelde medemens een gerecht voor waarin insecten zijn verwerkt en de kans is reëel dat hij of zij met lange tanden aan tafel zal zitten. Daar willen drie studenten Voedings- en Dieetkunde van de Thomas More-hogeschool in Geel wat aan doen. Voor hun bachelorproef bedenken Leen Feyaerts, Sarah Leyssens en Ching Ying Lam allerlei recepten met insecten om die ‘ieuw-factor’ te elimineren: van hamburgers en smoothies tot cheesecake en noedelsoep. “Onbewust eten we eigenlijk al insecten.”

De bachelorproef van de drie studentes kadert in een groter Europees onderzoek genaamd ValuSect, dat gefinancierd wordt door Interreg Noordwest-Europa. Het project, dat in september 2019 van start ging en vier jaar loopt, heeft als doel de duurzame productie- en verwerkingstechnieken van voeding op basis van insecten te verbeteren. Tien partners uit België, Nederland, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk en Ierland slaan daarvoor de handen in elkaar, maar het is de Thomas More-hogeschool in Geel die het project leidt.

“We willen met dit project innovaties in de voedingsindustrie creëren met insecten”, zegt projectcoördinator Sabine Van Miert, die onderzoeksmanager is bij Radius, de onderzoeksgroep van Thomas More. “Enerzijds doen we aan kennisontwikkeling: zo onderzoeken we hoe we de kweek en verwerking van insecten kunnen optimaliseren, maar we bekijken ook welke impact dat heeft qua emissies. Het project spitst zich er evenwel het meest op toe om kmo’s en bedrijven die innovaties te laten implementeren. Het gaat dan om kwekers en verwerkers, maar ook de voedingsindustrie. Als een bedrijf pakweg een energiereep van meelwormen heeft ontwikkeld maar de smaak niet helemaal oké is, kunnen wij technologische ondersteuning bieden. We helpen ook bij de marketing, bijvoorbeeld als een bedrijf een product heeft gelanceerd maar merkt dat het niet echt aanslaat.”

‘Ieuw-factor’

Elke partner binnen het project focust zich op enkele specifieke cases, afhankelijk van de aanwezige expertise. In Thomas More gaat er onder meer heel wat aandacht naar die marketing en dus het aantrekkelijk maken van voedingsmiddelen met insecten. Voor Leen Feyaerts, Sarah Leyssens en Ching Ying Lam, alledrie laatstejaarsstudenten Voedings- en Dieetkunde, heeft zich dat zelfs vertaald in het onderwerp voor hun bachelorproef. Hun opdracht bestaat erin om recepten te bedenken die aantonen dat je visueel appetijtelijke gerechten kan maken met insecten.

“Met onze recepten willen we de voedselacceptatie rond insecten bevorderen. Insecten eten wordt nog steeds aanzien als een soort uitdaging die avonturiers aangaan, terwijl het gewoonweg een volwaardige eiwitvervanger is”, vertellen de studenten. “Door alledaagse gerechten te bedenken, willen we die ‘ieuw-factor’ wegwerken. Mensen die bijvoorbeeld een potje meelwormen hebben, kunnen we zo ook tonen wat ze daarmee allemaal kunnen doen. Onze bachelorproef zal geslaagd zijn als we mensen hebben kunnen overtuigen dat gerechten met insecten er lekker uitzien.”

Volledig scherm Van smoothies tot noedelsoep en cheesecake: de studenten tonen dat je uiteenlopende gerechten met insecten kan maken. © Wouter Demuynck

Sprinkhaanburger

Leen, Sarah en Ching Ying ontwikkelen niet enkel de recepten, maar komen af en toe ook samen om de gerechten klaar te maken – in België mag er gewerkt worden met meelwormen, sprinkhanen en krekels - en te testen of de smaak wel goed zit. Wij waren erbij tijdens een proefsessie, waar ook enkele docenten present tekenden, en het moet gezegd: je proeft eigenlijk nauwelijks dat je insecten aan het eten bent. Wat wellicht ook hielp, is dat de drie studenten gerechten op tafel toverden die je niet meteen associeert met insecten.

Zo aten we noedselsoep met krekels, een sprinkhaanburger, pasta die gemaakt is van krekelpoeder en mueslirepen tot zelfs smoothies en cheesecake. Alledaagse gerechten dus, maar dan met insecten als bijkomend ingrediënt. “Je proeft de insecten inderdaad vrij weinig. In zo’n mueslibar zit er best veel verwerkt, maar toch smaakt die gewoon naar muesli”, aldus studente Sarah Leyssens. “Uiteindelijk eten we onbewust ook al insecten. Alles wat roze is – denk maar aan Campari en Fristi – dankt die kleur aan bladluizen, waaruit dat onttrokken wordt.”

Online receptenboek

Op termijn zal ValuSect een platform ontwikkelen waar een online receptenboek op te vinden is, om zo mensen ertoe aan te zetten met insecten aan de slag te gaan. In andere landen binnen de projectzone worden er workshops georganiseerd in samenwerking met koks om datzelfde doel te bekomen.

Dat insecten eten de toekomst is, daar zijn de drie studenten en Sabine Van Miert in elk geval rotsvast van overtuigd. “Er is veel druk op andere bronnen van eiwitten, zoals de vleesconsumptie. Bij het kweken en verwerken van insecten is de impact op het milieu veel kleiner. Aan een insect moet je veel minder water en voer geven dan aan een koe, je hebt minder land nodig en de uitstoot is een pak kleiner. Komt er nog eens bij dat insecten heel rijk zijn aan eiwitten en aminozuren. Een rundshamburger van 75 gram bevat zo’n 10 gram eiwitten, terwijl in 100 gram sprinkhaanmeel bijna 60 gram eiwitten zit. Mensen hoeven niet zozeer vlees compleet aan de kant te schuiven, maar we willen hen stimuleren om het pallet eens te verruimen door ook insecten te eten.”

Wil je zelf aan het koken slaan met insecten? Hieronder vind je het recept voor een sprinkhaanburger (2 personen):

Volledig scherm Zo zou de sprinkhaanburger er ongeveer moeten uitzien. © RV

Ingrediënten

· 80g rode kidney bonen (blik, uitgelekt)

· 1 rode ui

· 2 teentjes look

· 3 el havermout

· 2 el sprinkhaanmeel (Insectenmeel aankopen kan op https://www.krecafood.nl/)

· 80g maïs (blik, uitgelekt)

· 1/2e tl cayennepeper

· 1/2e tl kaneel

· 1/2e tl gemalen komijnzaadjes

· 1 el olijfolie

· peper en zout

· 1/4e rode puntpaprika

· 1/4e komkommer

· Handvol jonge spinazie

· Enkele blaadjes koriander

· Mayonaise

· 2 pistolets

Benodigdheden

Serveerring

Keukenmachine of mixer

Bakpapier

Instructies

Verwarm de oven voor op 190 °C.

Snijd de ui en de knoflook fijn. Verhit een eetlepel olijfolie in een pan en bak de ui en de look in enkele minuten glazig.

Mix de bonen en de maïs met de ui en de look in een keukenmachine tot een stevig mengsel. Kruid met cayennepeper, kaneel en komijn. Roer de havermout en het sprinkhanenmeel eronder en kruid af met peper en zout.

Maak met behulp van een serveerring 2 burgers van het mengsel en leg ze op een rooster bekleed met bakpapier (als je geen serveerring hebt, kan je ook balletjes rollen met je handen en deze dan platduwen). Bak de burgers 20 minuten in de oven. Draai ze halfweg de baktijd om.

Snijd de puntpaprika en de komkommer in fijne plakjes.

Snijd de broodjes open, besmeer de beide zijden met mayonaise en beleg met de burger, enkele blaadjes spinazie, enkele plakjes komkommer en puntpaprika. Doe er tot slot nog enkele blaadjes koriander op.