Van barbecueën op het water tot huisgemaakte pralines: 7 leuke cadeautips en activiteiten voor Moederdag in de Kempen

Geel/Hoogstraten WHISKE wordt eerste grootscha­lig Kempens Whiskyfes­ti­val: “Hier droomden we al langer van”

Tom Haseldonckx van Buds and Barrels in Hoogstraten en Patrick Ludwich van Whiksy van België organiseren op 11 september de eerste editie van ‘Whiske’, Whisky en Spirits Festival Kempenland in Geel. Centraal staan uiteraard whisky, maar ook rum, cognac en gin. “We droomden al langer van een eigen festival in de grootorde van Brussel en Gent, maar dan dichter bij huis”, vertellen de twee organisatoren.

27 juli