Vader en zoon schetsen met boek uniek beeld van dagelijkse leven van de Kempenaar in 18de eeuw: “Een vreemde wereld ging voor ons open”

Ze hebben er vijf jaar aan gewerkt en in die tijdspanne meer dan 5.000 bronnen geraadpleegd, maar nu is het boek van Gelenaars Marc Verwerft (62) en zijn zoon Sander (32) over de landdekenij Geel in de achttiende eeuw – dat destijds een groot deel van de Kempen besloeg – eindelijk klaar. In hun boek, een lijvig exemplaar van meer dan 600 bladzijden, schetsen ze een uniek beeld van het dagelijkse leven in de Kempen in de achttiende eeuw.

Geel telt tegenwoordig twaalf veelal kleine parochiegemeenschappen, maar in de achttiende eeuw zag het religieuze landschap er in de regio helemaal anders uit. Toen was er sprake van de landdekenij Geel, die uit zeventien uitgestrekte parochies bestond en zo een aanzienlijk deel van de huidige Kempen bestreek: Arendonk, Balen, Bel, Dessel, Geel, Lommel, Millegem, Mol, Oevel, Poppel, Postel, Ramsel, Retie, Tongerlo, Westerlo, Zammel en Zoerle. Een dekenij vormt de bestuurslaag tussen het bisdom en de parochies, en die van Geel behoorde toe tot het bisdom ’s-Hertogenbosch.

De aanleiding om aan het boek te beginnen was van een eerder toevallige aard. “Ik kreeg van een ex-collega eens de vraag om een dekenaal visitatieverslag te bekijken en te bespreken”, vertelt auteur Marc Verwerft. “Die vraag stelde hij aan mij omdat ik leerkracht Latijn en Grieks ben geweest en al die religieuze documenten destijds in het Latijn waren opgesteld. Van het ene kwam het andere. Ik ben verder beginnen zoeken in die verslagen en daar is uiteindelijk een hele studie uit voortgekomen.”

Mentaliteitsgeschiedenis

Marc begon in 2017 aan het boek, samen met zijn zoon Sander. Die laatste is eveneens leerkracht Latijn en Grieks en behaalde een Master Geschiedenis van de Oudheid. “In de jaren ‘70 en ‘80 zijn er heel veel thesissen over het dekenaat geschreven. Toen konden geschiedenisstudenten nog goed Latijn, nu zijn ze daarin niet meer zo vaardig. Daarom leek het me interessant om hieraan te beginnen. Zeker met de coronaperiode ertussen kwam alles in een stroomversnelling.”

Het boek ‘De landdekenij Geel in de achttiende eeuw (1701-1798)’ is een indrukwekkend werk dat meer dan 600 bladzijden telt. Op basis van dekenale visitatieverslagen, brieven van dekens en talrijke andere documenten uit de archieven reconstrueerden Marc en Sander het rijke geestelijke leven in de regio. De religieuze context wordt in het boek dan wel als kapstok gehanteerd, toch vertelt het boek veeleer een mentaliteitsgeschiedenis van de Kempenaar dan een puur religieuze geschiedenis.

Volledig scherm Een kaartje van de landdekenij Geel, dat zich uitstrekt van Ramsel tot Poppel. © RV

Dronken priesters

“De zeventien parochies van de dekenij werden op tijd en stond doorgelicht, waarbij ze een bezoek kregen van de deken”, vervolgt Marc. “Die laatste kwam met een lijstje naar de kerk en controleerde bijvoorbeeld of de pastoor, koster en leerkracht wettelijk in orde waren en goede katholieken waren. Ook controleerde hij de staat van de gebouwen en de financiën. In de late achttiende eeuw ging de deken ook nadrukkelijker na of het volk goed naar de mis kwam en wat de pastoor deed om de mensen naar de kerk te krijgen.”

De conclusie uit de visitatieverslagen luidt dat de mensen destijds heel braaf waren. “Het volk was destijds erg gelovig. De grote massa was in orde met alles, maar natuurlijk waren er uitzonderingen. Je had priesters die wel eens een glaasje te veel dronken of parochianen die hun echtelijk bed op een ander gingen zoeken. Uit de geboorte- en trouwregisters bleek dat zowat één derde van de vrouwen vóór het huwelijk zwanger was.”

Duim afgehakt

In het boek belichten Marc en Sander de religieuze functies achtereenvolgens van hoog naar laag: eerst komen de bisschoppen en dekens aan bod, nadien de lagere clerus en het gelovige volk. Telkens wordt het algemene kader geschetst, dat nadien ingekleurd wordt met talrijke, heemkundig interessante casussen. “Ook de zeven sacramenten komen uitvoerig aan bod, want ze controleerden van begin tot einde het leven. Sommigen namen die sacramenten héél ernstig”, vertelt Sander.

“Zo is er het verhaal van priester Dominicus De Haen uit Bel. In totale zinsverbijstering, omdat hij twijfelt of hij wel een echte priester is, hakt hij zijn duim af. Zijn verhaal bereikt zelfs Rome, waar ze hem gunstig gezind zijn en hij kan aanblijven als priester. In het verslag staat onder andere dat hij immers nog hosties kan uitdelen. We kwamen toch wel vaak verrassende zaken tegen. Het was een heel vreemde wereld die voor ons is opengegaan. Zo was er ook een pastoor in Mol die wou bepalen wie een café mochten opendoen. Dat is eigenlijk moeien met dingen waarmee je je niet te moeien hebt, maar daaruit blijkt nog maar eens wat voor een gezagspositie de pastoor toen had.”

Volledig scherm 'De landdekenij Geel in de achttiende eeuw' komt dit najaar uit. © RV

Onjuiste verhalen gecorrigeerd

Voor Marc en Sander was onderzoek verrichten voor het boek wel een titanenwerkje. “Ik heb meer dan 5.000 foto’s van documenten. Ik was er toch vrij constant, bijna op dagelijkse basis, mee bezig”, glimlacht Marc. “Heel wat documenten vonden we in het dekenaal archief. Ze worden er daar nog weinig uitgehaald, aangezien ze in het Latijn zijn. Voorts hebben we ook de bisschoppelijke archieven in Mechelen en Antwerpen geraadpleegd.”

Hun noeste arbeid blijkt ook erg waardevol te zijn geweest. “Met ons boek geven we vooral aanvullingen op bestaande bronnen, maar hier en daar kunnen we ook zaken corrigeren. Zo zijn er enkele verhalen die werden omgedraaid. We hebben ook heel wat nieuwe dingen bovengehaald – het verhaal van de priester uit Bel heb ik bijvoorbeeld nog nooit ergens anders gelezen. De geschiedenis wordt vaak geschreven op basis van wereldlijke bronnen, deze geestelijke bronnen geven een complementair beeld.”

Voorinschrijving

Het boek is momenteel nog niet gedrukt. Om de oplage te bepalen, werken de auteurs nog tot 15 oktober met voorinschrijvingen. “We zitten momenteel aan zo’n 165 voorinschrijvingen. We hopen er 200 te halen. We denken dat er een groot genoeg publiek is voor een boek als dit, zeker aangezien het lokale geschiedenis betreft. Na 15 oktober willen we zo snel mogelijk overgaan tot drukken en zal het boek ook in Standaard Boekhandel te verkrijgen zijn.”

In de winkel zal het boek 60 euro kosten, met een voorinschrijving betaal je 50 euro. Bestellen kan via www.studiagelensia.be. “Die vzw hebben we opgericht voor een mogelijke volgende uitgave. Zo kunnen we een potje opzijzetten. Al is dit wel een pure hobby voor ons, voor het geld doen we het niet. We hopen vooral veel reacties te ontvangen.”

