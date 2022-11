U-Ziel is enige Kempense nieuwkomer in Gault&Millau-gids: “We komen uit de lucht gevallen, maar dit is heel leuk”

GeelSlechts één Kempense nieuwkomer in de nieuwe gids van Gault&Millau dit jaar: U-Ziel op de Pas in Geel. In zijn restaurant biedt chef-kok Jimmy Michiels (47), die eerder negentien jaar Het Fornuis op de Markt uitbaatte, een totale verrassingskeuken aan. “Op voorhand weten onze klanten niet wat ze eten.”

Het was de broer van uitbater Jimmy Michiels die hem ervan op de hoogte bracht dat U-Ziel voor het eerst was opgenomen in Gault&Millau, met een score van 13 op 20. “We komen totaal uit de lucht gevallen”, glimlacht Jimmy. “We wisten dat we een goede keuken hebben en we kregen wel eens reacties van klanten die zich afvroegen waarom we nog nergens vernoemd waren. Maar wij zijn al blij als onze klanten blij zijn. Toen mijn broer mij het nieuws meldde wou ik het eerst niet geloven, maar ik vind het natuurlijk heel leuk.”

Volledig scherm Klanten van U-Ziel worden totaal verrast door het menu. © RV

Verrassingsmenu

In zijn zaak op de Pas brengt Jimmy Michiels, samen met vaste krachten maître Jonas Smets en hulpchef Ingmar Hermans, een bijzonder concept. “We bieden een totaal verrassingsmenu aan, bestaande uit vier of zes ervaringen”, gaat Michiels verder.

“Onze klanten weten dus niet wat ze eten. Enkele zaken kunnen ze op voorhand wel doorgeven, bijvoorbeeld wanneer ze vegetarisch, vegan of lactosevrij willen eten, of net enkel vlees en vis willen. Voor de rest bepalen de weekaanbiedingen en de seizoenen het menu. Onze stijl varieert van Belgische keuken tot wereldkeuken. Soms is die Italiaans getint, soms is het oosters getint. Het is vanalles een beetje, zowel het klassieke als het moderne.”

Volledig scherm Het interieur van U-Ziel bevat klassieke en moderne toetsen. © RV

Vintage

Jimmy Michiels baatte eerder negentien jaar Het Fornuis op de Markt in Geel uit. In november 2018 opende hij zijn restaurant U-Ziel in een oud-herenhuis op de Pas. Tot op heden verliep het traject nogal hobbelig wegens externe factoren. “Niet lang nadat we waren opengegaan, gingen de werken op de Pas van start. Die duurden iets meer dan een jaar. Dan was er ook nog corona, en nu heb je de huidige crisis. Dan is deze vernoeming wel een mooie geste.”

Een belangrijke reden voor de verhuis naar de Pas was omdat er in dat pand qua interieur meer mogelijkheden waren. “Ik krijg wel eens de vraag welke architect het pand onder handen heeft genomen, terwijl ik het zelf heb gedaan. Daar ben ik wel fier op. We hebben het ingericht met klassieke en moderne toetsen, ook wat vintage-stijl zit ertussen. Als je binnenkomt, zie je bovendien recht in onze open keuken. Daarom noemen we onszelf ook wel eetaateljee.”

Volledig scherm U-Ziel werkt met een open keuken. © RV

Betaalbare gastronomie

De naam U-Ziel verdient misschien ook nog een woordje uitleg. “Het verwijst eigenlijk naar onze ziel die we hebben gelegd in ons pand en die we telkens in ons eten leggen. De ‘W’ hebben we dan weggelaten en het koppelteken toegevoegd. Naar die ‘ziel’ zijn we ook op zoek tijdens sollicitatiegesprekken. Daarbij zoeken we echt mensen die gepassioneerd zijn.”

Voor Jimmy en zijn team is de vernoeming in de Gault&Millau-gids vooral een stimulans om op het huidige elan te blijven doorgaan. “En hier en daar zullen we proberen extra puntjes te verbeteren. Het is in elk geval niet de bedoeling om nu te proberen een Michelinster te behalen. We willen betaalbare gastronomie blijven brengen.”

Volledig scherm U-Ziel is gevestigd op Pas 188. © RV

