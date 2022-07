Twee daders van overval in Doelenstraat gezocht

Olen E313 richting Hasselt versperd in Herentals Oost

Dinsdagavond omstreeks kwart voor negen kreeg de politie melding van een ongeval op de E313 ter hoogte van Herentals Oost. Een automobilist reed er in op een signalisatiewagen die op de snelwegstond in de richting van Hasselt. Door het ongeval is de snelweg afgesloten.

5 juli