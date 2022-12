Twee bestuurders zwaargewond bij frontale botsing op Grote Steenweg

Laakdal Inbrekers viseren twee woningen

Dieven zijn dinsdag op pad geweest in Laakdal. Rond 21.30 uur werden op twee plaatsen in het dorp inbraken vastgesteld. Aan Beustereind bleef het bij een poging. De daders lieten braakschade achter, maar zijn de woning niet binnen geraakt. In de Borgtstraat slaagden de inbrekers er wel in de woning te betreden. Het is niet duidelijk wat ze hier hebben buit gemaakt.

28 december