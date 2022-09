Tuinproject van Tuinen Vranckx bij dierenartsenpraktijk in Bel tweemaal bekroond

Trainer Benny Lunenburg over de kansen van Dessel in Croky Cup: “Virton is een team met veel inhoud”

In de Croky Cup worden dit weekend de resterende wedstrijden van de vijfde ronde afgewerkt. Dessel, dat de voorbije jaren in deze fase van de bekercompetitie door het lot vaak aan Moeskroen werd gekoppeld, krijgt vrijdagavond om 20 uur met Virton een andere Waalse profploeg op bezoek. Voor Dessel de gelegenheid om zich even los te koppelen van de mindere competitiestart.

22 september