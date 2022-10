Trampolinepark SuperJump viert 5-jarig bestaan met belevingsweekend: “Velen dachten dat het een tijdelijk fenomeen zou zijn”

GeelEen feestelijke driedaagse bij SuperJump zet komend weekend in de verf dat het trampolinepark in Geel haar vijfde verjaardag viert. SuperJump opende destijds als een van de allereerste trampolineparken in België de deuren en ziet ook na vijf jaar nog veel groeimogelijkheden. “Velen dachten dat het een tijdelijk fenomeen zou zijn maar inmiddels is deze markt volwassen geworden én geeft het ook de hele sector een fikse duw.”

SuperJump, gevestigd in het winkelpark Yellow Park op de Antwerpseweg, was op 28 september 2017 nog maar het tweede trampolinepark van het land dat opende. Het was destijds met een oppervlakte van 2.400 vierkante meter meteen ook het grootste trampolinepark in België. Anno 2022 is SuperJump nog steeds een van de grootste parken in de Benelux. Het Geelse trampolinepark gaat er prat op een echte totaalbeleving te bieden.

Hindernissenparcours

Naast klassieke trampolines telt SuperJump immers ook zones zoals een tumblingbaan en een Ninja Track, een spectaculair hindernissenparcours, en zijn er een aantal digitale attracties waarbij springen en gaming met elkaar gecombineerd worden. Afgelopen zomer voegde SuperJump ook twee professionele hi-performancetrampolines toe aan het aanbod. Die trampolines zijn ideaal om ingewikkelde sprongen, salto’s en stunts op uit te voeren. Voor jongeren van 6 tot 18 jaar voorziet SuperJump bovendien ook een lesaanbod.

Volledig scherm Superjump is gevestigd in het winkelpark Yellow Park op de Antwerpseweg. © Peter Vanderveken

“Maar waar we heel goed in scoren is ons feestaanbod: totaalconcepten wat betreft feestjes voor kinderen en jongeren waar sport en feest hand in hand gaan. Met meer dan 1.000 feestjes per jaar zijn we een echte topper op dat vlak”, vertelt parkmanager Cynthia Rosseneu. “We zien dat ouders en hun kinderen steeds meer op zoek gaan naar een kwalitatieve mix van ontspanning, sfeer en activiteit. Dat zijn net de elementen die mooi samenkomen in ons aanbod van sportieve feestjes. Bovendien zien we jaar na jaar nog groei in dit verhaal, wat ons bevestigt dat we dit zeer juist aanpakken en aanbieden.”

Verbreding van aanbod

Naar de toekomst toe droomt het management intussen van een verdere verbreding van het aanbod. Enerzijds is er daarvoor de nodige ruimte, anderzijds is er ook vraag naar. “Wat die verbreding exact moet worden: daarvoor leggen we ons oor te luister bij ons publiek. Want dat is onze voornaamste eigenschap als fun-aanbieder: de klant staat steeds centraal”, vertelt SuperJump-woordvoerder Joachim Heuvinck, die trots terugblikt op de voorbije vijf jaar.

Volledig scherm In de digitale gamezone van SuperJump zit je zelf in een computerspel en moet je aan de hand van het scherm naar bepaalde punten springen. © Peter Vanderveken

“Trampolineparken waren vijf jaar geleden een compleet nieuw verschijnsel in de leisure-, sport- en jeugdbelevingswereld. Velen dachten dat het een tijdelijk fenomeen zou zijn maar inmiddels zien we na vijf jaar dat deze markt volwassen is geworden én vooral ook de hele sector een fikse duw geeft. We zijn dan ook bijzonder fier om hierin pionier te zijn en bovendien ook reeds vijf jaar aan de top mee te draaien. Zeker na twee moeilijke jaren, waarin het park in totaal vijftien maanden gesloten was.”

Jump&Brunch

Van 13 tot 16 oktober staat bij SuperJump een feestelijk belevingsweekend met allerlei activiteiten gepland. Donderdag is er een VIP Party, vrijdag gelden er dan weer voordelige tarieven voor scholen en verenigingen tijdens de Community Day. Een springsessie van 2 uur kost dan 10 euro.

Zaterdag is het feestdag bij SuperJump: van 10 tot 21 uur spelen dj’s doorlopend sets en van 10 tot 12 uur staat er een Meet&Jump met TikTok-ster Stien Edlund op het programma. De feestelijkheden worden zondag afgesloten met een familiedag. Bezoekers kunnen voor 22 euro een Jump&Brunch - goed voor 2 uur springen en een brunch - bestellen. Die dag is er ook een verjaardagstarief van 15 euro per 2 uur springen van toepassing en valt er allerlei randanimatie te beleven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.