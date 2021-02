Tot drie uur aanschuiven aan voedselbedeling: “De rij wordt iedere maand langer”

GeelDe mensenrij die maandelijks toestroomt aan de voedselbedeling bij vzw De Toevlucht in Geel wordt alsmaar langer. “We krijgen momenteel nog genoeg voedsel bij elkaar maar ff dat in de toekomst ook zo zal zijn, is zeer de vraag”, klinkt het.

Zaterdag konden aan Holven in Geel naar maandelijkse gewoonte alweer voedselpakketten afgehaald worden door mensen in financiële moeilijkheden. De rij behoeftigen neemt maand na maand toe. “Vandaag staan de mensen hier meer dan drie uur in de rij om hun pakket te bemachtigen en het aantal neemt de laatste maanden alleen maar toe”, vertelt Greet Daems (PVDA). “Vandaag hebben de mensen geluk dat het zonnetje schijnt, maar vorige maand stonden diezelfde mensen urenlang aan te schuiven in ijskoude temperaturen, met als extraatje een sneeuwbui. Binnen aanschuiven kan niet door corona, het zijn hier vaak schrijnende taferelen.”

Alarmbel

Greet plaatste met haar partij een tentje aan de overzijde van de straat, waar wachtenden warme dranken kunnen krijgen. “Ook deze mensen verdienen het om met respect behandeld te worden. Daarom mogen we niet wegkijken van dit probleem in onze stad”, gaat het verder. “We luisteren hier naar de mensen hun verhalen, ze kunnen hier figuurlijk aan de alarmbel trekken bij ons. Ook een toilet voorzien we voor de wachtenden, want naar een toilet gaan tijdens het wachten, dat kon de voorbije maanden niet hier.”

Volledig scherm PVDA stelde een tentje op aan de voedselbedeling waar wachtenden een drankje konden komen halen © PVDA

Het stijgend aantal mensen dat maandelijks langskomt, wijst erop dat de armoede in Geel toegenomen is. “We delen hier onze pakketten uit aan ongeveer 375 mensen uit de streek”, vertelt Hilko Pot, verantwoordelijke bij VZW De Toevlucht. “Het aantal behoeftigen zagen we met een dikke tien procent toenemen sinds corona ons in zijn greep heeft. Bij de meest schrijnende gevallen voorzien we nog extra voedsel omdat ze anders de maand niet zouden rondkomen.”

Twee ton voedsel

Zaterdagochtend stond er ongeveer twee ton voedsel en drinken in het lokaal waar vzw De Toevlucht zijn voedselbedeling organiseert. “Tegen vanavond is dat allemaal weg”, klinkt het. “Dan is het weer wachten op de vele giften van allerlei winkels die hun overschotten doneren. Momenteel komen we nog toe met alles dat we verzameld krijgen, maar of dat in de toekomst ook zo zal zijn, dat blijft een moeilijke vraag. Niemand weet hoeveel mensen er niet durven of kunnen langskomen bij ons. Vaak zit achter vele gevels meer armoede dan we zelf kunnen vermoeden.”

Laatste euro

Mensen die langskomen bij De Toevlucht zijn niet in één categorie onder te brengen. Alle nationaliteiten passeren aan de tafel om hun voedsel op te halen, al blijkt toch dat bijna twee derde de Belgische nationaliteit heeft. “Vorige maand kregen we een vrouw over de vloer die via het OCMW bij ons terechtgekomen was”, gaat Hilko verder. “Toen ze hier toekwam, had ze de hele dag nog niets gegeten, had ze amper nog benzine in haar wagen en haar laatste euro zat in haar jaszak. Ik hoef je niet te vertellen dat dit geen alleenstaand geval is. We hopen met z’n allen dat de toekomst verbetert, maar dat lijkt zeker niet het geval te zijn.”

Volledig scherm Tot wel twee ton voedsel wordt maandelijks verdeeld door vzw De Toevlucht in Geel © Jurgen Geyselings