Tijs Vanneste wordt peter van nieuw kinderziekenhuis: “Ik hou zelf enkel maar fijne herinneringen aan deze kinderafdeling over”

De Desselse zanger, tv-presentator en tattoo-artiest Tijs Vanneste zet mee zijn schouders onder Planeet Goudgeel, het nieuwe kinderziekenhuis in Geel dat momenteel in aanbouw is. Als peter zal de bekende Kempenaar helpen om fondsen te vergaren voor de inrichting van het kinderziekenhuis, dat volledig aangekleed wordt in het thema van de ruimte. Met een eigen ontworpen plaktattoo voor de kleinste patiënten doet Vanneste ook al meteen zijn duit in het zakje.

Met de nieuwe belevingswereld Planeet Goudgeel wil het Geelse ziekenhuis angst wegnemen bij kinderen en hen een speelse en herkenbare omgeving bezorgen. Want een ziekenhuisbezoek is voor jonge patiënten vaak een indrukwekkende en beangstigende belevenis. Afleiding, kindvriendelijke uitleg, grappige figuurtjes en speelse kleuren en animatie halen de aandacht weg van hun angsten en pijnen.

Hoe belangrijk dat is, weet Tijs Vanneste maar al te goed uit eigen ervaring. “Ik kwam als kind zelf een paar keer voor een wat langere periode op de kinderafdeling van het ziekenhuis van Geel terecht. En vreemd genoeg hou ik daar enkel fijne herinneringen aan over. Dat die herinnering 35 jaar later, ondanks de medische pijntjes, toch helemaal positief is, ligt natuurlijk aan de omkadering en het gevoel dat je als kind bij binnenkomst krijgt. Daarom kan ik enkel super enthousiast zijn wanneer net daarop wordt ingezet met dit nieuwe kinderziekenhuis.”

Volledig scherm © Ziekenhuis Geel

Lichtprojecties

Het nieuwe kinderziekenhuis komt terecht in een nieuwbouw bovenop een bestaande zijvleugel. Het interieur van de nieuwbouw wordt volledig afgestemd op Planeet Goudgeel. “Het verhaal zal zo tot leven komen in elk hoekje van het nieuwe kinderziekenhuis: aan de balie, in de gangen, consultatieruimtes, kamers, wachtzalen en speelruimtes… we kijken zelfs naar lichtprojecties en interactieve beeldschermen”, zegt CEO Jan Flament.

Voor de nieuwbouw kan het ziekenhuis rekenen op steun van de Vlaamse overheid. “Voor het bijzondere en uitzonderlijke interieur en het tot leven brengen van Planeet Goudgeel doen we een beroep op giften en fondsenwerving”, aldus Flament. Via de vzw Dimpnafonds gaat het ziekenhuis op zoek naar schenkingen en sponsoring voor de verdere uitwerking van Planeet Goudgeel. Als peter zal Tijs Vanneste daartoe zijn steentje bijdragen.

Volledig scherm Voortaan krijgen alle kinderen na hun bezoek aan het ziekenhuis een plaktattoo met daarop de kleine superheld in ruimtepak. © Ziekenhuis Geel

Plaktattoo

“We zijn heel blij dat Tijs zo enthousiast heeft gereageerd op onze vraag om ons project te steunen”, zegt Jan Flament. “Tijdens onze eerste meeting was het duidelijk dat we op dezelfde golflengte zaten. Tijs opperde toen zelf om ook iets te ontwerpen voor onze jongste patiëntjes. En enkele dagen later zat het eerste ontwerp van een plaktattoo al in onze mailbox.”

De plaktattoo toont een kleine superheld in ruimtepak op een driewieler met op zijn rug de raket van Planeet Goudgeel. De plaktattoo bestaat in drie verschillende versies, naar gelang de huidskleur. Alle patiëntjes die flink geweest zijn na een onderzoek, opname of consultatie krijgen vanaf nu die plaktattoo op de kinderafdeling.

“Het zijn vaak die kleine dingen, zoals een beloning in de vorm van een plaktattoo, kleurpotloodjes of een ballon, die voor de nodige afleiding en geruststelling zorgen bij onze patiëntjes. Zo verminderen we niet alleen de stress bij de kinderen, maar ook bij hun ouders”, zegt dr. Wim Vergauwen, diensthoofd van de kinderafdeling.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.