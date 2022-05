Tijdelijke uitbater voor cafetaria van stedelijk zwembad gezocht

voetbal interprovinciale eindronde ASV Geel wint met 2-0 van Rumbeke en promoveert terecht naar derde nationale

ASV Geel heeft zijn droom beet. De Kempische formatie won zaterdagavond zijn derde wedstrijd in de interprovinciale eindronde met 2-0 van Rumbeke. Net als de voorbije weken ging dat niet zonder slag of stoot. Geel eindigde de partij met tien, Rumbeke bleef na negentig minuten nog met negen spelers over. De promotie van Geel is ook goed nieuws voor de provinciale clubs.

22 mei