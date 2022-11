Thomas More-studenten genomineerd voor prestigieuze NutriFacts Award met eindwerk over microalgen: “Eerste keer voor onze hogeschool”

GeelStudenten Voedings- en Dieetkunde Marie Tampère, Silke Vannuffelen en Sofie Hermans van de Thomas More-hogeschool in Geel hebben een nominatie op zak voor de NutriFacts Award, een prestigieuze prijs die jaarlijks wordt uitgereikt tijdens het Voedings- en Gezondheidscongres. Hun eindwerk over hoe we microalgen in gerechten kunnen verwerken wist de jury te bekoren. Voor de hogeschool is het bovendien nog maar de allereerste nominatie voor deze prijs.

Studenten Marie Tampère, Silke Vannuffelen en Sofie Hermans experimenteerden voor hun eindwerk vorig academiejaar volop met microalgen in de keuken. Een jaar lang ontwikkelden ze recepten met microalgen en maakten ze die gerechten ook klaar, om zo aan te tonen wat de mogelijkheden van microalgen zijn. Het eindwerk van de studenten kadert in een groter onderzoek dat Thomas More en onderzoeksgroep Radius tien jaar geleden zijn gestart rond de mogelijkheden die microalgen bieden binnen de circulaire bio-economie.

Microalgen zijn immers een toonbeeld van duurzaamheid: ze hebben veel minder water nodig dan vlees, hoewel ze wel een hoge voedingswaarde hebben, en doen zelf aan fotosynthese, waardoor ze CO2 opslorpen en zo bijvoorbeeld mest kunnen recycleren. “Algen kunnen gebuikt worden als ingrediënt in voeding en diervoeding en daarnaast kunnen componenten - zoals vetten, eiwitten en pigmenten - gebruikt worden bij toepassingen zoals cosmetica of inkt”, vertelt onderzoeker Floris Schoeters, die vanuit Radius de studenten begeleidt.

Testpanel

“Als onderzoeksgroep aan Thomas More werken we nauw samen met opleidingen binnen onze hogeschool, zoals ook Voedings- en Dieetkunde. Voor de eindwerken van deze studenten bieden we onderwerpen aan die nauw aansluiten bij ons onderzoek, zoals bijvoorbeeld het integreren van verschillende microalgen in een waaier van lekkere gerechten. Naast het begeleiden van de drie studenten, vormden we met onze onderzoekers ook een testpanel voor het uitproberen van de gerechten. Op die manier konden we ook feedback geven over de smaak, geur en vorm van de gemaakte producten.”

Volledig scherm Enkele gerechten die de studenten hebben bereid met microalgen: spinaziesoep, wraps met spinazie, kruidenkaas en komkommer, hummus met kikkererwten, basicilum en pesto, omelet met ei, courgette en aardappelen, en koekjes met pistachenootjes. © Wouter Demuynck

Tijdens het eindwerk werd er ook gewerkt met in België gekweekte microalgen. “Met onze eindwerken - dit jaar werken we ook weer met microalgen - proberen we echt te focussen om op termijn iets op de markt te brengen. Of althans te helpen, want wijzelf brengen niet echt iets op de markt, maar we werken samen met onder andere een Belgische algenkweker. Bij een van de huidige eindwerken is het op de markt brengen zelfs het doel op zich.”

Eerste keer

Nu hebben de studenten Marie, Silke en Sofie dus een nominatie op zak voor de NutriFacts Award, die jaarlijks wordt uitgereikt tijdens het Voedings- en Gezondheidscongres en dit jaar aan zijn 24ste editie toe is. “Elke opleiding Voedings- en Dieetkunde mag twee afstudeerwerken selecteren, waarna NutriFacts Award dan drie werken nomineert. De genomineerden stellen hun afstudeerwerk voor op het congres, waarna het aanwezige publiek een winnaar uit de genomineerden kiest”, vervolgt Schoeters.

“Het is een vrij gekend congres met toch wel grote namen en veel volk. Toonaangevende deskundigen uit binnen- en buitenland stellen er nieuwe onderzoeksresultaten voor en lichten hun praktische toepassingen toe. Aanwezig zijn als één van de genomineerden is dus al een mooie verwezenlijking op zich. Bij mijn weten is dit de eerste keer dat onze hogeschool geselecteerd werd.” Het congres vindt op vrijdag 18 en zaterdag 19 november plaats. De winnaar van de prijs ontvangt een cheque van 400 euro, een artikel in het magazine NutriFacts en een jaar lang gratis toegang tot alle Nutrimedes-opleidingen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.